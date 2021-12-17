Тото Вольфф заявил, что "Мерседес" не сможет смириться с произошедшим на Гран-при Абу-Даби

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. Руководитель команды Mercedes ("Мерседес") Тото Вольфф не может дать никаких гарантий в отношении продолжения выступления Льюиса Хэмилтона в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" после скандального финала сезона в воскресенье. Британский гонщик, по его словам, все еще испытывает боль и никогда не свыкнется с мыслью о том, что произошло на Гран-при Абу-Даби, сообщает газета "Гардиан".

"Чтобы переварить то, что произошло в воскресенье, потребуется много времени", - сказал Вольфф после того, как команда "Мерседес" решила отозвать апелляцию на решения Международной автомобильной федерации (FIA) отклонить протесты на результаты гонки Гран-при Абу-Даби.

"Не думаю, что мы сможем смириться с этим, это невозможно, и мы сейчас с Льюисом очень разочарованы, - отметил Вольфф. - Я очень надеюсь, что Льюис продолжит участвовать в гонках, потому что он величайший гонщик всех времен. Но мы должны преодолеть боль, причиненную ему в воскресенье, еще и потому, что он человек с четкими ценностями, и ему трудно понять, как это произошло. Я просто должен сделать все возможное, чтобы помочь ему преодолеть это, чтобы он вернулся сильным, с любовью к спорту и верой в принятие решений в спорте в следующем году".

На Гран-при Абу-Даби решалась судьба чемпионского титула - у Хэмилтона и нидерландца Макса Ферстаппена ("Ред Булл") перед заключительным этапом мирового первенства было одинаковое количество очков - по 369,5.

Большую часть гонки в ОАЭ уверенно лидировал Хэмилтон, Ферстаппен был вторым, но за пять кругов до финиша с трассы вылетел канадец Николас Латифи ("Уильямс"), из-за чего была выпущена машина безопасности. В момент нахождения автомобиля безопасности между Ферстаппеном и Хэмилтоном были пятеро круговых пилотов. На предпоследнем круге перед рестартом этим гонщикам было разрешено вернуться в круг, обогнав лидирующего Хэмилтона и автомобиль безопасности. На рестарте, который был дан за круг до клетчатого флага, Ферстаппен на более свежей резине обогнал Хэмилтона и завоевал чемпионский титул.

После гонки "Мерседес" подал протест на итоги: в команде считали, что результат гонки должен быть засчитан по предпоследнему кругу, также "Мерседес" подал протест на попытку обгона машины Хэмилтона Ферстаппеном во время нахождения на трассе автомобиля безопасности. Оба протеста были отклонены.