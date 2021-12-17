Ваноли знаком с чемпионатом России по футболу и считает его интересным

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Новый главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Паоло Ваноли знаком с российским футболом и считает чемпионат России интересным. Об этом итальянец заявил на пресс-конференции.

В пятницу "Спартак" объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Итальянский специалист подписал контракт до конца сезона-2022/23. 15 декабря команду покинул ее предыдущий наставник португалец Руй Витория.

"Работая на высоком уровне, я как профессионал слежу за всеми чемпионатами, поэтому ничего удивительного нет. С российским футболом знаком. Например, молодежная команда (до 21 года) показывает хорошую игру и результаты. У вас интересный чемпионат. Когда я работал с молодежной сборной Италии, я встречался с российской командой, ознакомлен", - сказал Ваноли.

Ваноли ранее работал ассистентом Антонио Конте в итальянском "Интере" и английском "Челси", а также помогал Джан Пьеро Вентуре в сборной Италии. До этого Ваноли возглавлял юношеские команды Италии разных годов.