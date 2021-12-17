Тренер "Спартака" Ваноли рассказал, почему в основном работал ассистентом

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Новый главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли ранее осознанно работал по большей части карьеры ассистентом. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу "Спартак" объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Итальянский специалист подписал контракт до конца сезона-2022/23. 15 декабря команду покинул португалец Руй Витория.

"Это был осознанный выбор (работа ассистентом - прим ТАСС). Сейчас я чувствую момент для нового этапа карьеры", - сказал Ваноли.

Ваноли ранее работал ассистентом Антонио Конте в итальянском "Интере" и английском "Челси", а также помогал Джан Пьеро Вентуре в сборной Италии. До этого Ваноли возглавлял юношеские команды Италии разных годов.