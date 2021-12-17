Мележиков: "Спартак" рассматривал несколько кандидатов на пост главного тренера команды

Ранее в пятницу "Спартак" объявил о подписании контракта с итальянским тренером Ваноли, который сменил на этом посту португальца Руя Виторию. Соглашение с 49-летним тренером рассчитано до конца сезона-2022/23. Также клуб может продлить контракт еще на один сезон.

"Паоло [Ваноли] давно следит за российскими клубами. Единственное, что клуб рассматривал различные сценарии на зимнюю паузу, мы были готовы и к положительному результату. Переговоры не проходят одномоментно, в один день. То, что принято решение о соглашении с Ваноли, мы констатируем как факт, - сказал Мележиков. - Контракт был подписан вчера после того, как он познакомился с клубом, стадионом, инфраструктурой. Дальше предстоит обширная программа по ознакомлению с другими инфраструктурами".

Также гендиректор "Спартака" рассказал о новом спортивном директоре красно-белых. "Клуб сделает все, чтобы было комфортно работать команде и тренерскому штабу. Что касается структуры, то мы столкнулись с проблемой: от нас ушел спортивный директор, и до сегодняшнего дня мы жили без важного структурного элемента. Мы в стадии завершения создания спортивного блока, и я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. Сейчас бы не хотел озвучивать фамилии, но это то недостающее звено, которое создаст комфорт тренерскому штабу", - отметил Мележиков

"Будущий кандидат на должность спортивного директора принимал участие в переговорах с Ваноли. Он одобрил и поддержал его кандидатуру", - добавил гендиректор красно-белых.

Ваноли ранее работал ассистентом Антонио Конте в итальянском "Интере" и английском "Челси", а также помогал Джан Пьеро Вентуре в сборной Италии. До этого Ваноли возглавлял юношеские команды Италии разных годов.