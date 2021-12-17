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Автогонки

Мохаммед бин Сулайем избран президентом Международной автомобильной федерации

Представитель ОАЭ опередил по итогам голосования британца Грэма Стокера

ТАСС, 17 декабря. Представитель ОАЭ Мохаммед бин Сулайем стал новым президентом Международной автомобильной федерации (FIA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выборы нового главы федерации состоялись в пятницу в Париже. В борьбе за пост представитель ОАЭ опередил британца Грэма Стокера, получив 61,62% голосов. Сулайем на посту президента FIA сменил француза Жана Тодта, возглавлявшего федерацию с 2009 года.

Сулайему 60 лет, он является 14-кратным победителем чемпионата Ближнего Востока по ралли. В 2008 году был назначен вице-президентом FIA.

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