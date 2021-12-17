Мохаммед бин Сулайем избран президентом Международной автомобильной федерации

ТАСС, 17 декабря. Представитель ОАЭ Мохаммед бин Сулайем стал новым президентом Международной автомобильной федерации (FIA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выборы нового главы федерации состоялись в пятницу в Париже. В борьбе за пост представитель ОАЭ опередил британца Грэма Стокера, получив 61,62% голосов. Сулайем на посту президента FIA сменил француза Жана Тодта, возглавлявшего федерацию с 2009 года.

Сулайему 60 лет, он является 14-кратным победителем чемпионата Ближнего Востока по ралли. В 2008 году был назначен вице-президентом FIA.