Мележиков: "Спартак" стал заложником решений, принятых бывшим спортивным директором клуба

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб стал заложником решений, принятых бывшим спортивным директором команды Дмитрием Поповым. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков.

"Мы стали заложниками тех решений, которые принял Дмитрий Попов. Если вы знаете, в его период работы было совершено несколько решений. На сегодняшний день при лимите нам нужно от кого-то избавиться, чтобы кого-то купить. Клуб работает во взаимодействии с тренером", - сказал Мележиков.

Попов занимал должность спортивного директора клуба с ноября 2020 года по август 2021 года. Он был назначен на этот пост во второй раз, ранее он занимал его с 2008 по 2016 годы. Попов выступал за "Спартак" с 1989 по 1993 год.