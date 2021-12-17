Мележиков: "Спартак" планирует приобрести до сборов еще одного игрока

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" постарается купить еще одного игрока до начала сборов. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков.

В пятницу "Спартак" объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Итальянский специалист подписал контракт до конца сезона-2022/23. 15 декабря команду покинул Руй Витория.

"Клуб весь период вел работу на трансферном рынке. Безусловно, мы занимаемся просмотром команд ФНЛ и РПЛ, других чемпионатов. Между тем у нас уже до трансферного окна подписаны два игрока, которые перед сборами к нам присоединятся, - сказал Мележиков. - В ближайшее время надеюсь, что завершим еще один трансфер. По сути, получаем усиление".

По словам Мележикова, зимой клуб может приобрести еще одного игрока. Также гендиректор еще раз озвучил задачи команды на оставшуюся часть сезона.

"Мы конкретизировали задачу в виде попадания в еврокубки. Что касается Кубка России, то это выход в финал. Задача в виде выхода из группы Лиги Европы выполнена, поэтому будем считать успешным проход в 1/8 финала", - отметил он.

Ранее в "Спартак" перешли вратарь "Факела" Илья Свинов и полузащитник "Арсенала" Даниил Хлусевич.