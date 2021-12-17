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Паралимпиада-2022 в Пекине

Россиянам необходимо будет пройти не менее двух тестов на допинг перед Паралимпиадой

Игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Кандидаты в паралимпийскую сборную России на Игры в Пекине должны будут пройти не менее двух тестов на допинг перед стартом соревнований. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии паралимпийской команды на зимних Играх Павел Рожков.

"В настоящее время членство ПКР в Международном паралимпийском комитете является "условно восстановленным" при условии выполнения требований обновленных пост-восстановительных критериев МПК от 8 февраля 2021 года, согласно пункту 19 критериев, российские спортсмены-паралимпийцы смогут принимать участие в международных соревнованиях МПК, включая все квалификационные соревнования, а также Паралимпийские игры, только в том случае, если они выполнят минимальные требования по антидопинговому тестированию, для каждого паралимпийского вида спорта установлены свои требования по тестированию, - сообщил Рожков. - На данный момент в расширенном списке кандидатов на участие в Паралимпийских играх в Пекине находятся 124 спортсмена, каждому из которых нужно пройти не менее двух тестов".

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта 2022 года, на них будет разыграно 78 комплектов медалей в 6 видах спорта.

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Паралимпиада-2022 в Пекине
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