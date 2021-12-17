Терюшков: футболист Мамаев перейдет в "Химки"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российский полузащитник Павел Мамаев перейдет в подмосковный футбольный клуб "Химки". Об этом ТАСС сообщил член наблюдательного совета "Химок", член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

В настоящее время Мамаев является игроком "Ростова". Контракт футболиста с клубом истекает 31 декабря.

"Да, Павел прошел углубленное медицинское обследование, и, я думаю, в течение двух-трех дней мы поставим подпись о соглашении. Сейчас до конца обсудим все нюансы", - сказал Терюшков.

Мамаеву 33 года, он выступал за московские "Торпедо" и ЦСКА, где стал чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, выигрывал суперкубок страны, и "Краснодар". В нынешнем сезоне Мамаев провел за "Ростов" шесть матчей, в которых результативными действиями не отметился.