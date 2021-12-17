"Локомотив" заключил контракт с украинским футболистом Мампасси

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с украинским защитником Марком Мампасси. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Соглашение с 18-летним украинцем рассчитано на пять лет. Футболист будет играть под 18-м номером.

Мампасси является воспитанником донецкого "Шахтера", на протяжении последнего сезона он выступал за "Мариуполь" на правах аренды. В текущем сезоне на его счету 16 матчей и одна результативная передача.

"Локомотив" после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиге, набрав 28 очков. В первом матче после зимней паузы команда сыграет на выезде с "Краснодаром".