Вдовин рассчитывает на участие российских скейтбордистов в Олимпиаде 2024 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации скейтбординга России и посол World Skate в странах СНГ Илья Вдовин считает, что российским скейтбордистам по силам отобраться на Олимпийские игры в Париже. Таким мнением он поделился с ТАСС в пятницу.

Скалолазание, серфинг и скейтбординг дебютировали в олимпийской программе на Играх в Токио. Российские скейтбордисты не отобрались на эти соревнования. В 2024 году в Париже скейтбординг войдет в число четырех дополнительных к 28 основным видам спорта. При этом в начале декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил включить скалолазание, серфинг и скейтбординг в программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

"Мы будем стремиться на Париж, на Лос-Анджелес и, я думаю, что у нас должно получиться привезти и мальчиков, и девочек. У нас есть новое поколение детей от 8 до 14 лет, которые растут уже как спортсмены и живут жизнью спортсмена, а не просто увлеченного бойца", - сказал Вдовин.

Он отметил, что сейчас скейтбординг как большой вид спорта находится на пути становления. "Весь мир ищет подходы к скейтбордингу, тренерские методики только формируются, потому что чемпионы мира есть, а тренеров, воспитавших чемпионов мира, - еще нет", - пояснил собеседник.

Глава спортивной федерации добавил, что в России необходимо решать проблему недостаточного количества объектов, на которых можно вести подготовку профессиональных скейтбордистов. "Это наша боль и это, наверное, то, что послужило таким негативным фактором при отборе на Олимпиаду в Токио. Мы давно говорили, что 90% скейтпарков в России построены по программам благоустройства общественных пространств. Это скейтпарки, в которых можно учиться кататься, но в целом - это "лягушатники". Нельзя тренироваться в условном "лягушатнике" и выйти потом на олимпийские 50 метров и выиграть там", - заключил Вдовин.

В Нижнем Новгороде проходит первый международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour и первый Международный форум-фестиваль новых олимпийских видов спорта и позитивных молодежных субкультур. Спортсмены соревнуются в одном из павильонов Нижегородской ярмарки, возведенном к 800-летию Нижнего Новгорода.