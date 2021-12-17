Ваноли пообещал заставить футболистов "Спартака" полностью выкладываться на тренировках

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" полностью будут выкладываться на тренировках под руководством итальянца Паоло Ваноли. Об этом новый главный тренер красно-белых заявил на пресс-конференции.

В пятницу "Спартак" объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Итальянский специалист подписал контракт до конца сезона-2022/23. 15 декабря команду покинул португалец Руй Витория.

"Мое поведение [на посту главного тренера] - либо я говорю неправду, обещаю чемпионства, либо буду честен, буду говорить, что работа ведется. С тренировок футболисты будут выходить так, что футболки будут мокрые, - сказал Ваноли. - Я требователен к себе. Хотел бы отдать должное прошлому тренерскому штабу, они вышли с первого места в плей-офф Лиги Европы, но есть ответственность на футболистах, так как девятое место - это не место "Спартака".

"Каким будет "Спартак"? Если хотите услышать ложь, то мы выиграем чемпионат. Если честно, то будем работать, все будут атаковать, защищаться, выкладываться на 100%", - добавил он.

Ваноли ранее работал ассистентом Антонио Конте в итальянском "Интере" и английском "Челси", а также помогал Джан Пьеро Вентуре в сборной Италии. До этого Ваноли возглавлял юношеские команды Италии разных годов.