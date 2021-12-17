"Интер" объявил о расторжении контракта с футболистом Эриксеном

ТАСС, 17 декабря. Итальянский футбольный клуб "Интер" расторг соглашение с датским полузащитником Кристианом Эриксеном по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. В больнице датчанину установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. По правилам итальянской лиги, Эриксен не может выступать в чемпионате с таким устройством. 2 декабря пресс-служба датского футбольного клуба "Оденсе" сообщила, что Эриксен тренируется с их молодежной командой.

"Не смотря на то, что пути "Интера" и Эриксена сейчас расходятся, наши узы не разорвутся никогда. Все твои победы и достижение, добытые в футболке "Интера", останутся в истории клуба навсегда. Всего наилучшего, Крис!" - говорится в сообщении.

Эриксену 29 лет, он выступал за "Интер" с 2020 года, в составе команды он стал чемпионом Италии в сезоне-2020/21. С 2005 по 2008 год Эриксен выступал за молодежную команду "Оденсе". Также футболист выступал за английский "Тоттенхэм" и амстердамский "Аякс", в составе которого стал трехкратным чемпионом Нидерландов, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.