Новый тренер "Спартака" Ваноли рассказал, что собирается учить русский язык

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Новый главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли намерен выучить русский язык. Об этом он рассказал журналистам.

Паоло Ваноли подписал контракт со "Спартаком" до 2023 года

В пятницу "Спартак" объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Итальянец подписал контракт до конца сезона-2022/23. 15 декабря команду покинул Руй Витория.

"Я согласен, учить русский язык и культуру - это важно, неотъемлемая часть. В Россию, и Москву в частности, меня приводит судьба: будучи игроком, я выиграл здесь финал Кубка УЕФА, забив гол. Сейчас эта страна и город дает возможность начать новый этап в тренерской карьере. Конечно, постараюсь выучить", - сказал Ваноли.

Ваноли ранее работал ассистентом Антонио Конте в итальянском "Интере" и английском "Челси", а также помогал Джан Пьеро Вентуре в сборной Италии. До этого он возглавлял юношеские команды Италии разных годов.