Терюшков: паспорт болельщика можно будет оформить на спортивных объектах

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Паспорт болельщика (Fan ID) можно будет получить на портале госуслуг, в МФЦ и непосредственно на спортивных объектах. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

Ранее в пятницу Госдума приняла закон о введении паспорта болельщика, согласно которому правительство определит перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательной идентификация участников и болельщиков, Прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ.

"Была проделана большая работа, нами внесен комплекс поправок, которые, касаются удобства оформления персонифицированных карт. Мы настаивали на том, чтоб услуга была введена в единый портал государственных услуг, причем регламентом получение этой услуги рассматривается в электронном виде, чтобы человек не должен был приходить куда-то, а сразу мог ее получить. Но даже если у кого-то нет регистрации на портале государственных услуг, по можно прийти в ближайший МФЦ и оформить карту. Если вы не оформили паспорт болельщика, но решили прийти на матч, покупая билет, то вы сможете оформить его непосредственно на самом спортивном объекте" ,- сказал Терюшков.

Также он рассказал о других правках в законопроект. "Клубы спрашивали у нас о перечне отказов в оформлении персонифицированной карты, и здесь мы тоже поправили один из пунктов закона. надзор. Первый пункт, это получение информации о фактах нарушения зрителем на соревнованиях общественного порядка, как на на территории России так и за ее пределами, если будет принято решение в случае отказа от оформления паспорта болельщика, он будет обоснованным, человеку придет соответствующее пояснение, которое он может оспорить в суде. Но как только с него будет снят административный надзор, то соответственно, персонифицированная карта будет восстановлена или оформлена впервые", - отметил собеседник агентства.

Fan ID - нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый болельщик, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, аэроэкспрессах и пригородных электричках, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию страны в период проведения соревнований.