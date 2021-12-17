Сихарулидзе: российские пары на Олимпиаде при хорошем уровне катания никто не превзойдет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Российские спортивные пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в случае хорошего катания будут недосягаемы для остальных соперников. Об этом журналистам рассказал избранный в пятницу президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

"Очень важно понимать, что сейчас у Тамары Николаевны Москвиной есть две пары, которые по результатам, а не просто по моему мнению, являются сильнейшими парами в мире. Да, действительно, есть еще китайская пара, которая пытается конкурировать с нашими ребятами. Но, я глубоко убежден, что сейчас наши пары вышли на такой уровень катания, что при хорошем катании наших ребят выиграть у них невозможно", - сказал Сихарулидзе.

"Да, Олимпийские игры, как и другие соревнования, это турнир, где все волнуются, очень высока цена ошибки и очень важно откатать свои программы чисто и выполнить все намеченные элементы. Но, повторюсь, я уверен, если наши пары откатывают свои программы достойно - выиграть у них невозможно. Наверное, разумно прорабатывать программу совместно с нашими тренерами, нашими специалистами, потому что они в ежедневном режиме сталкиваются с тренировочным процессом, у них колоссальный опыт и знания и очень важно использовать их знания для того, чтобы в том числе и разработать саму программу" - добавил Сихуралидзе.