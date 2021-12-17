Вдовин: отсутствие возрастного ценза обогащает скейтбординг

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Отсутствие возрастных ограничений в скейтбординге на Олимпийских играх обогащает этот вид спорта, Международный олимпийский комитет (МОК) видит в этом большой потенциал, сообщил ТАСС в пятницу президент Федерации скейтбординга России и посол World Skate в странах СНГ Илья Вдовин.

Японка Момидзи Нисия стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу на Играх в Токио, победив в дисциплине "стрит". Она выиграла золото в возрасте 13 лет и 330 дней, став третьей в списке самых молодых чемпионов.

"Отсутствие каких-либо ограничений в нашем виде спорта, в том числе его обогащает. В Токио мы действительно видели самый молодой подиум в истории, когда у девчонок в дисциплине "стрит" было 13 лет - золото, 13 лет - серебро и 16 лет - бронза - это фантастика. Международный олимпийский комитет видит в этом большой потенциал и пока никаких разделений на юниоров и взрослых не предвидится", - сказал Вдовин.

Он также отметил, что сейчас обсуждается большое количество стратегических вопросов, в том числе возможное изменение национальной квоты на Игры. "Которая, возможно, сократится с трех до двух человек от страны, чтобы расширить географию. При этом, возможно, будет увеличение общего числа участников, потому что МОК ориентирован на аудиторию, которая доказала свой большой масштаб", - резюмировал Вдовин.

Скалолазание, серфинг и скейтбординг дебютировали в олимпийской программе на Играх в Токио. В 2024 году в Париже скейтбординг войдет в число четырех дополнительных к 28 основным видам спорта. При этом в начале декабря исполком Международного олимпийского комитета предложил включить скалолазание, серфинг и скейтбординг в программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

В Нижнем Новгороде проходит первый международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour и первый Международный форум-фестиваль новых олимпийских видов спорта и позитивных молодежных субкультур. Спортсмены соревнуются в одном из павильонов Нижегородской ярмарки, возведенном к 800-летию Нижнего Новгорода.