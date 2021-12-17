Матч НХЛ между "Монреалем" и "Бостоном" перенесен из-за вспышки коронавируса

ТАСС, 17 декабря. Матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Монреалем" и "Бостоном" был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе бостонской команды. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Игра должна была пройти 19 декабря. О дате переноса будет сообщено позднее. Ранее в пятницу "Монреаль" объявил о том, что домашние игры команды будут проходить без зрителей.

Из игроков "Бостона" в ковид-протокол были включены нападающие Патрис Бержерон, Брэд Маршанд, Антон Блид, Трент Фредерик и голкипер Джереми Суэйман.

После 26 игр "Бостон" занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 30 очков. "Монреаль" с 17 очками в 31 матче занимает в Атлантическом дивизионе последнее, восьмое место.