{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Матч НХЛ между "Монреалем" и "Бостоном" перенесен из-за вспышки коронавируса

Игры была запланирована на 19 декабря

ТАСС, 17 декабря. Матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между "Монреалем" и "Бостоном" был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе бостонской команды. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Игра должна была пройти 19 декабря. О дате переноса будет сообщено позднее. Ранее в пятницу "Монреаль" объявил о том, что домашние игры команды будут проходить без зрителей.

Из игроков "Бостона" в ковид-протокол были включены нападающие Патрис Бержерон, Брэд Маршанд, Антон Блид, Трент Фредерик и голкипер Джереми Суэйман.

После 26 игр "Бостон" занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 30 очков. "Монреаль" с 17 очками в 31 матче занимает в Атлантическом дивизионе последнее, восьмое место.

Теги
НХЛ
Лига наций
В УЕФА заявили, что с 2024 года в Лиге наций будут участвовать сборные из Южной Америки
По словам вице-президента УЕФА Збигнева Бонека, к дивизиону А присоединятся сборные Бразилии, Аргентины, Колумбии, Уругвая, Чили и Перу
В УЕФА заявили, что с 2024 года в Лиге наций будут участвовать сборные из Южной Америки
Читать полностью