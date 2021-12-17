Полунин заявил, что без раздумий согласился принять участие в шоу турнира Кабаевой

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский артист балета Сергей Полунин без раздумий согласился принять участие в турнире Алины Кабаевой, который был организован на высшем уровне. Об этом он рассказал ТАСС.

Турнир "Небесная грация" прошел в Москве на "ВТБ-Арене", организацию соревнований осуществляет Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Главная особенность соревнований заключается в том, что проводятся они на основе правил 2001-2005 годов и правил 2022-2024 годов.

"Для меня это честь, выступать для Алины Кабаевой, и я сразу согласился. Мне очень нравится художественная гимнастика как спорт - очень красивый, очень сложный, столько работы вкладывается, но такая красота! И это искусство", - сказал Полунин.

"Турнир проведен на высоком уровне. Я люблю детали, и здесь все в этом плане сделано на высшем уровне: от раздевалок и персонала, до выступлений, музыки и света".

"Сам я из спортивной гимнастики, и меня очень напрягали еженедельные соревнования - невозможно расслабиться. Но я на все смотрю как на искусство и даже в голове думал, какой танец можно сделать с девчонками [гимнастками] или как в спектакле их занять. Смотрю на гимнастику, как на язык танца", - добавил Полунин.