Драчев: спринт в Анси сложился прекрасно для российских биатлонистов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси сложилась прекрасно для сборной России. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира, бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Латыпов стал вторым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону во Франции

Российский биатлонист Эдуард Латыпов не допустил промахов на огневых рубежах и занял второе место, уступив победителю гонки норвежцу Йоханнесу Бё, который также не допускал ошибок в стрельбе, 7,2 секунды. Россиянин Карим Халили финишировал 11-м (отставание 48,2 секунды; 1 промах), Александр Логинов - 12-м (+49,1; 1), Александр Поварницын - 14-м (+52,3; 0), Даниил Серохвостов - 18-м (+58,8; 1), Василий Томшин - 25-м (+1.14,2; 1).

"Сегодняшний спринт сложился просто прекрасно, - сказал Драчев. - В этом году команда показывает хорошие результаты: Латыпов, Логинов, Серохвостов и Халили практически все заехали в двадцатку - это замечательно. У команды отработаны практически все компоненты, по скорости мы фактически уже на высшем уровне, можно быть скорострельнее, но и по этому показателю мы в первой десятке. Можно утверждать, что команда вышла на высокие показатели, и это касается не только ее лидеров".

Драчев оценил перспективы россиян в гонке преследования, которая пройдет в субботу. "От мужской гонки преследования можно ожидать все что угодно. Тут более маленькие круги, и качество стрельбы очень важно, ходом будет разыгрываться только последний круг. При хорошей стрельбе в медали можно подняться из топ-20, у всей нашей команды очень хорошие шансы", - добавил собеседник агентства.

Этап Кубка мира в Анси завершится 19 декабря.