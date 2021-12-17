Косилов: скейтбордингу еще предстоит доказать, что он не зря попал в олимпийскую программу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Скейтбордистам еще предстоит доказать, что этот вид спорта не зря оказался в программе летних Олимпийских игр, считает заместитель руководителя управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России Сергей Косилов.

Ранее в декабре исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил включить в программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе скалолазание, серфинг и скейтбординг, учитывая их успешность при проведении Олимпиады в Токио в 2021 году. В 2024-м на летних Играх в Париже скейтбординг будет включен в число дополнительных к 28 основным видам спорта.

"Стадия развития говорит о том, что в некоторых вопросах вы еще очень маленькие, предстоит вырасти, показать на что вы способны, доказать, что не просто так этот вид спорта оказался в олимпийской семье", - сказал Косилов на пленарном заседании форума-фестиваля новых олимпийских видов спорта и позитивных молодежных субкультур в Нижнем Новгороде.

Косилов отметил, что будущее вида спорта зависит от самих спортсменов и их желания развивать скейтбординг.

"Все зависит от вас, будет ли скейтбординг в олимпийской семье на постоянной основе. Многие из вас через какое-то время станут наставниками, вы должны сегодня этот опыт накопить, переработать и суметь его передать своим воспитанникам", - обратился Косилов к участникам соревнований.

В Нижнем Новгороде проходит первый международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour и первый Международный форум-фестиваль новых олимпийских видов спорта и позитивных молодежных субкультур. Спортсмены соревнуются в одном из павильонов Нижегородской ярмарки, возведенном к 800-летию Нижнего Новгорода.