Владелец "Спартака" Леонид Федун не намерен бросать клуб

ТАСС, 17 декабря. Владелец и председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун считает содержание футбольного клуба дорогим удовольствием, но не намерен бросать его. Об этом Федун рассказал в интервью телеканалу "Россия-24".

Красно-белые перед зимней паузой Тинькофф - Российской премьер-лиги занимают девятое место в турнирной таблице. В пятницу был представлен новый главный тренер команды итальянец Паоло Ваноли, который сменил на этой должности португальца Руя Виторию.

"Я не отошел [от дел] и не могу отойти, поскольку не могу бросить клуб. Содержание клуба - это достаточно дорогое удовольствие, и мы вместе с моим партнером тратим 6-7 млрд рублей каждый год, чтобы поддерживать клуб. Просто у меня после ковида возникли определенные проблемы со здоровьем", - сказал Федун.

Владелец "Спартака" также рассказал о положении дел в российском футболе. "Хорошо зарабатывают в нем [футболе] агенты - до 9 млрд рублей агентских комиссий от футбольных клубов. Для агентов это бизнес, а для остальных - благотворительность. Вот я сказал, что трачу собственные деньги, чтобы "Спартак" жил и развивался. И стадион тоже построен на частные инвестиции, и сегодня только они обеспечивают продвижение "Спартаку", - отметил он.