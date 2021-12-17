Предъявите паспорт. В Госдуме приняли закон о Fan ID

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Государственная дума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.
В феврале 2019 года министерство спорта разработало проект концепции применения Fan ID на матчах премьер-лиги и Кубка России, планировалось, что паспорт болельщика будет внедрен с 1 июля, однако затем обсуждение этой идеи постоянно откладывалось. В июне 2021 года правительство одобрило законопроект, направленный на внедрение системы идентификации болельщиков и использование персонифицированной карты на посещение официальных спортивных соревнований.
Закон нацелен на обеспечение безопасности на трибунах во время проведения матчей и дает право правительству оперативно принять решение о введении Fan ID без Госдумы. "Сейчас правительство наделяется такими полномочиями, что если по международным обязательствам нам нужно будет ввести Fan ID, то правительство сможет быстро и оперативно принимать решение о его введение без Госдумы - вообще весь закон про это", - сказала ТАСС депутат Госдумы Светлана Журова.
Персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования - это электронный документ, который необходим для идентификации участника, зрителя и иных лиц, которые задействованы в проведении турнира. Также в законе прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ.
Министр спорта России Олег Матыцин ранее заявлял, что введение Fan ID - важная мера, направленная на повышение безопасности зрителей на спортивных мероприятиях. Он заверял, что получение паспорта болельщика на портале госуслуг будет проходить быстро и комфортно, поскольку у зарегистрированных там пользователей данные для оформления будут уже предзаполнены.
Ход слушаний
В начале ноября комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал законопроект и рекомендовал принять его в первом чтении. Госдума последовала рекомендации комитета и приняла законопроект в первом чтении. До 15 декабря в него вносились поправки.
"Была проделана большая работа, нами внесен комплекс поправок, которые касаются удобства оформления персонифицированных карт, - рассказал ТАСС член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков. - Мы настаивали на том, чтоб услуга была введена в единый портал государственных услуг, причем регламентом получение этой услуги рассматривается в электронном виде, чтобы человек не должен был приходить куда-то, а сразу мог ее получить. Но даже если у кого-то нет регистрации на портале государственных услуг, можно прийти в ближайший МФЦ и оформить карту. Если вы не оформили паспорт болельщика, но решили прийти на матч, покупая билет, то вы сможете оформить его непосредственно на самом спортивном объекте".
Терюшков добавил, что футбольные клубы интересовались перечнем отказов в оформлении персонифицированной карты. "И здесь мы тоже поправили один из пунктов закона, - отметил он. - Это получение информации о фактах нарушения зрителем на соревнованиях общественного порядка, как на территории России, так и за ее пределами. Если будет принято решение в отказе от оформления паспорта болельщика, человеку придет соответствующее пояснение, которое он может оспорить в суде. Но как только с него будет снят административный надзор, то, соответственно, персонифицированная карта будет восстановлена или оформлена впервые".
16 декабря законопроект о Fan ID прошел второе чтение, а на следующий день был окончательно принят.
История и планы использования Fan ID
Паспорт болельщика впервые был внедрен на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Позднее он использовался в России на футбольном Кубке конфедераций в 2017 году и чемпионате мира по футболу на следующий год. Помимо допуска на стадион, паспорт болельщика позволял бесплатно путешествовать между городами проведения турниров.
Кроме того, паспорт болельщика использовали на чемпионате Европы 2021 года на семи матчах, которые проходили в Санкт-Петербурге. Как сообщал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, число иностранных болельщиков, которые получили Fan ID для посещения игр чемпионата Европы в России, составило около 29 тыс. человек. У владельцев Fan ID во время Евро было несколько преимуществ. Во-первых, у иностранных граждан было право безвизового въезда на территорию РФ, при этом въезд и выезд из страны мог быть многократным. Во-вторых, все владельцы паспортов болельщика имели возможность бесплатно передвигаться по городу в день матча. Кроме того, без Fan ID нельзя было попасть на "Газпром-Арену". Уже известно, что Fan ID будет использоваться на финальном матче Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, который состоится 28 мая 2022 года.
Активные фанаты клубов в большинстве высказываются против введения Fan ID на матчах чемпионата России по футболу. Болельщики некоторых команд проводили акции с критикой этой инициативы, так как она, по их мнению, опустошит стадионы. Некоторые фанаты видят минусы в виде сдачи персональных данных, так как для получения Fan ID нужны паспортные данные.
"Если за это время будет диалог с сообществом болельщиков, и они продемонстрируют, что на трибунах опасности нет и Fan ID не нужен, то не факт, что в июне его введут во внутреннем чемпионате, это мое мнение. Но чем больше они сейчас будут устраивать акции протеста на стадионах, использовать пиротехнику, тем больше будет поводов, что это надо будет сделать. Но, если они покажут, что на трибунах безопасно, что не обижают никого, никто не матерится, я допускаю, что тогда его не будет", - сказала Журова.
Как отметил в разговоре с ТАСС Терюшков, важно, что персонифицированные карты будут обязательны не на всех без исключения спортивных соревнованиях. Перечень мероприятий, для попадания на которые необходим паспорт болельщика, будет определяться правительством. На данный момент неизвестно, где, кроме финала Лиги чемпионов, будет применен Fan ID.