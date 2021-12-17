Предъявите паспорт. В Госдуме приняли закон о Fan ID

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Государственная дума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

В феврале 2019 года министерство спорта разработало проект концепции применения Fan ID на матчах премьер-лиги и Кубка России, планировалось, что паспорт болельщика будет внедрен с 1 июля, однако затем обсуждение этой идеи постоянно откладывалось. В июне 2021 года правительство одобрило законопроект, направленный на внедрение системы идентификации болельщиков и использование персонифицированной карты на посещение официальных спортивных соревнований.

Закон нацелен на обеспечение безопасности на трибунах во время проведения матчей и дает право правительству оперативно принять решение о введении Fan ID без Госдумы. "Сейчас правительство наделяется такими полномочиями, что если по международным обязательствам нам нужно будет ввести Fan ID, то правительство сможет быстро и оперативно принимать решение о его введение без Госдумы - вообще весь закон про это", - сказала ТАСС депутат Госдумы Светлана Журова.

Персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования - это электронный документ, который необходим для идентификации участника, зрителя и иных лиц, которые задействованы в проведении турнира. Также в законе прописываются основания, по которым гражданам могут отказать в оформлении Fan ID или заморозить действующий документ.

Министр спорта России Олег Матыцин ранее заявлял, что введение Fan ID - важная мера, направленная на повышение безопасности зрителей на спортивных мероприятиях. Он заверял, что получение паспорта болельщика на портале госуслуг будет проходить быстро и комфортно, поскольку у зарегистрированных там пользователей данные для оформления будут уже предзаполнены.

Ход слушаний

В начале ноября комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал законопроект и рекомендовал принять его в первом чтении. Госдума последовала рекомендации комитета и приняла законопроект в первом чтении. До 15 декабря в него вносились поправки.

"Была проделана большая работа, нами внесен комплекс поправок, которые касаются удобства оформления персонифицированных карт, - рассказал ТАСС член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков. - Мы настаивали на том, чтоб услуга была введена в единый портал государственных услуг, причем регламентом получение этой услуги рассматривается в электронном виде, чтобы человек не должен был приходить куда-то, а сразу мог ее получить. Но даже если у кого-то нет регистрации на портале государственных услуг, можно прийти в ближайший МФЦ и оформить карту. Если вы не оформили паспорт болельщика, но решили прийти на матч, покупая билет, то вы сможете оформить его непосредственно на самом спортивном объекте".