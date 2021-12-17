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Баскетбольные еврокубки

ЦСКА обыграл "Альбу" в матче баскетбольной Евролиги

Армейцы одержали гостевую победу со счетом 93:90
Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Димитрис Итудис
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

ТАСС, 17 декабря. Московский ЦСКА на выезде со счетом 93:90 обыграл германскую "Альбу" в матче 16-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Берлине.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Йоханнес Фойгтманн, набравший 16 очков. У "Альбы" больше всех очков на счету Маодо Ло (26).

ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице с 10 победами и шестью поражениями. "Альба" занимает 15-е место с пятью победами и 11 поражениями.

В следующем туре ЦСКА на выезде встретится с испанским "Реалом" 23 декабря. "Альба" днем ранее дома сыграет с "Монако".

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