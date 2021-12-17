"Зенит" обыграл "Монако" и одержал вторую победу подряд в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 17 декабря. Российский баскетбольный клуб "Зенит" со счетом 85:74 победил "Монако" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Монако.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Монако" Дуэйн Бэйкон, набравший 21 очко. В составе "Зенита" больше всех очков набрал Джордан Лойд (20).

"Зенит" одержал вторую победу подряд в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги и с десятью победами и шестью поражениями располагается на 6-й позиции в турнирной таблице. В Евролиге "Монако" потерпел шестое поражение в последних семи встречах и занимает 14-е место в таблице (шесть побед и десять поражений).

В следующем матче "Зенит" примет "Маккаби" из Тель-Авива 23 декабря, "Монако" на день раньше на выезде встретится с германской "Альбой".