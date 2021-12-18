Австралийский боец Тафа стал первым тяжеловесом в истории UFC, провалившим взвешивание

ТАСС, 18 декабря. Австралиец Тафа стал первым спортсменом в истории тяжелого веса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), не сумевшим уложиться в рамки весовой категории. Об этом сообщает MMA Junkie.

Тафа должен был встретиться с американцем Гарри Хансакером на турнире UFC Fight Night 199 в Лас-Вегасе, который пройдет в ночь на воскресенье. Вес австралийца составил 121,1 кг, что на 450 грамм больше лимита категории. Это первый случай в истории тяжелого веса в UFC, когда бой был отменен по результатам церемонии взвешивания.