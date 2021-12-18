Австралийский боец Тафа стал первым тяжеловесом в истории UFC, провалившим взвешивание

ТАСС, 18 декабря. Австралиец Тафа стал первым спортсменом в истории тяжелого веса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), не сумевшим уложиться в рамки весовой категории. Об этом сообщает MMA Junkie.
Тафа должен был встретиться с американцем Гарри Хансакером на турнире UFC Fight Night 199 в Лас-Вегасе, который пройдет в ночь на воскресенье. Вес австралийца составил 121,1 кг, что на 450 грамм больше лимита категории. Это первый случай в истории тяжелого веса в UFC, когда бой был отменен по результатам церемонии взвешивания.
#UFCVegas45 weigh-in results: @Justin_Tafa – (267)— MMA Junkie (@MMAjunkie) December 17, 2021
*Misses weight by 1 poundhttps://t.co/6C1jQcjI4t pic.twitter.com/XKoOyujr1S
Ранее американец Грег Харди не сумел уложиться в рамки весовой категории с первой попытки, но со второй спустя некоторое время показал на весах нужный результат. Тафа не вернулся на весы после первой попытки.
В послужном списке 28-летнего Тафы 4 победы, 3 поражения. В UFC он выступает с 2019 года, одержав одну победу и потерпев три поражения.
В главном бою турнира UFC Fight Night 199 встретятся американцы Деррик Льюис и Крис Докос.