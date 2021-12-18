ТАСС, 18 декабря. Американский гольфист Тайгер Вудс провел первый турнир после аварии, в которую он попал в феврале. Об этом сообщает телеканал ESPN .

Вудс выступил на турнире PNC Championship в Орландо (штат Флорида). В соревновании могли участвовать как любители, так и профессионалы. Команду с Вудсом составил его 12-летний сын Чарли.

Гольфист признался, что немного нервничал. "Неописуемое чувство вновь вернуться на поле, особенно с сыном. Чудесный день!" - сказал Вудс.

Турнир в Орландо стал первым для Вудса за последний год. В последний раз до этого он выступал на этом же соревновании.

Авария произошла 23 февраля. Вудс получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы. Он перенес длительное хирургическое вмешательство на нижней части правой ноги и лодыжке. В частности, в районе большой берцовой кости Вудсу установили металлический стержень. В середине марта он был выписан из больницы, в апреле шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва сообщил, что причиной аварии стало серьезное превышение скорости. Вудс вернулся к тренировкам только в ноябре.

Вудсу 45 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике.