"Рейнджерс" проиграли "Вегасу" по буллитам. Георгиев отразил 28 бросков

ТАСС, 18 декабря. "Нью-Йорк Рейнджерс" дома со счетом 2:3 по буллитам проиграл "Вегасу" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" отличились Мика Зибанежад (21) и Крис Крайдер (31). У "Вегаса" шайбы забросили Бретт Хауден (7) и Дилан Коглан (55).

Российский вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 28 бросков, его одноклубники форвард Артемий Панарин и вратарь Игорь Шестеркин пропускали встречу из-за травм, нападающий "Вегаса" Евгений Дадонов не сумел отметиться результативными действиями. Зибанежад, также сделавший голевую передачу, набрал очки в седьмом матче подряд с "Вегасом", что является лучшим показателем в его игровой карьере. Крайдер забросил 11-ю шайбу в большинстве в нынешнем сезоне, выйдя на второе место после Леона Драйзайтля из "Эдмонтона" (13). Нападающий "Рейнджерс" Грег Маккегг провел 200-ю игру в НХЛ.

"Рейнджерс" занимают второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 42 очка очка в 30 матчах, "Вегас" идет вторым в таблице Тихоокеанского региона (38 очков после 30 игр).

Следующий матч "Рейнджерс" проведут 23 декабря дома против "Монреаля", "Вегас" 19 декабря встретится на выезде с "Айлендерс".

В другом матче игрового дня "Питтсбург" победил дома "Баффало" со счетом 3:2 в овертайме. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин пропускал встречу из-за травмы.