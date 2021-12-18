Россиянин Бетербиев нокаутировал Брауна и защитил два титула чемпиона мира по боксу

В четвертом раунде ситуация осложнилась для Бетербиева. После столкновения головами он получил глубокое рассечение на лбу, кровь стала заливать лицо россиянина, и его секундантам не удавалось ее остановить до конца поединка. В начале пятого раунда судья попросил врача осмотреть боксера и продолжил поединок. Россиянин прибавил в активности, стремясь нокаутировать американца, но временами терял видимость из-за обилия крови на лице и отпускал соперника.

Поединок начался довольно непросто для Бетербиева. Он выглядел несколько медлительным, не успевал за противником и часто промахивался. Только в отдельных, непродолжительных отрезках ему удавалось нанести несколько точных ударов. Но в конце третьего раунда россиянин наконец устроил настоящую атакующую серию.

ТАСС, 18 декабря. Россиянин Артур Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Монреале, он выиграл у американца Маркуса Брауна нокаутом в 9-м раунде.

В целом Бетербиев владел большим преимуществом и все чаще устраивал атакующие штурмы, правда, с небольшими передышками. В седьмом раунде он отправил Брауна в нокдаун, а в девятом после серии ударов американец опустился на колено и не стал вставать за положенные десять секунд, в связи с чем судья остановил поединок.

Единственный чемпион мира в боксе со 100-процентным количеством досрочных побед

В послужном списке 36-летнего Бетербиева теперь 17 побед (17 нокаутом) и ни одного поражения. Он является единственным чемпионом мира в профессиональном боксе во всех весовых категориях со 100-процентным количеством досрочных побед. Россиянин в пятый раз защитил титул чемпиона мира по версии IBF, завоеванный в ноябре 2017 года благодаря победе над немцем Энрико Кёллингом техническим нокаутом в 12-м раунде, и во второй - WBC, который завоевал в октябре 2019 года, выиграв у украинца Александра Гвоздика техническим нокаутом в 10-м раунде. Тогда Бетербиев стал четвертым российским боксером в истории, объединившим два пояса чемпиона мира по престижным версиям или более, до него это делали Константин Цзю, Денис Лебедев и Сергей Ковалев.

Бетербиев провел успешную любительскую карьеру, став чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также выиграв более 300 поединков, уступив при этом всего в пяти боях. Среди побежденных значатся чемпионы мира среди профессионалов Ковалев и кубинец Юниэль Дортикос. После Олимпиады 2012 года Бетербиев перешел в профессионалы, подписав контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем и переехав в Монреаль, в 2015 году россиянин заключил соглашение с американским менеджером Элом Хэймоном и выступал в США. В прошлом поединке в марте этого года он впервые в профессиональной карьере выступил в России, победив в Москве немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде.

В активе 31-летнего Брауна 24 победы (16 нокаутом), 2 поражения. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.

На данный момент два россиянина владеют чемпионскими титулами - помимо Бетербиева, также Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, до 79,38 кг).

В новость внесены изменения (8:33 мск) - добавлены подробности о ходе боя.