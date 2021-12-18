Национальное фитнес-сообщество в 2021 г. вовлекло в занятия спортом более 30 тыс. россиян

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Федеральный проект "Сила спорта" позволил привлечь к систематическим занятиям физической культурой в 2021 году более 30 тыс. россиян. Таким образом, целевой показатель превышен более чем в полтора раза, сообщила в субботу ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Федеральный проект "Сила спорта" стал одним из победителей конкурса грантов Минспорта России в 2021 году, реализуемого для выполнения госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". В проекте приняли участие фитнес-клубы, входящие в состав Национального фитнес-сообщества, из 43 регионов РФ.

"В ходе реализации проекта проведено 159 открытых физкультурно-оздоровительных мероприятий и предоставлено 7 359 персональных рекомендаций средней и старшей возрастной групп, что позволило вовлечь в систематические занятия физической культурой более 30 тыс. россиян из категорий, наименее вовлеченных в оздоровительные занятия", - сказала Силина. Она уточнила, что до пандемии фитнесом занималось 7 млн человек, около 4,8% населения страны.

В проекте "Сила спорта", по ее словам, был сделан упор на коллаборацию фитнес-отрасли с различными организациями: спортивными, туристическими, медицинскими, досуговыми, производственными, общественными и государственными учреждениями для расширения возможностей и максимального вовлечения различных возрастных групп.

"Так, фитнес-клубы объединились с более 40 различными организациями и провели физкультурно-оздоровительные мероприятия на открытых площадках городов России: в парках, на стадионах и центральных площадях, с персональным тестированием и консультациями населения по ведению здорового образа жизни. Проект "Сила спорта" предоставил населению возможность не только принять участие в разнообразных мастер-классах по фитнес-программам, но и познакомиться с новыми видами активного и здорового образа жизни", - добавила Силина.

Она также привела примеры коллаборации. Например, в Тверской области удалось объединить национальный проект "Сила спорта" с одним из этапов забега "Кросс наций - 2021", позволив участникам пройти различные мастер-классы по фитнес-программам, а также совершить забег и приобщиться к беговому сообществу. В Омской области совместно с учреждением "Спортивный город" организовали спортивный квест для молодежи. В Орловской области с роллер-школой им. Бутырина включили в программу обучение езды на роликах и соревнования, а вместе с городской общественной школой "Ледовое поколение" провели спортивные эстафеты.