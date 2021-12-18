Команда из Кузбасса победила в первом турнире университетской лиги киберспорта по CS:GO

ТОМСК, 18 декабря. /ТАСС/. Команда KemSU Кемеровского госуниверситета победила в первом турнире Университетской киберспортивной лиги РФ, который проходил на базе Томского госуниверситета (ТГУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе томского вуза.

Ранее ТАСС сообщал, что на форуме U-Novus в Томске был создан первый российский научный консорциум для изучения влияния видеоигр на киберспортсменов и формирования новых киберспортивных дисциплин, в настоящий момент в него вошли 60 вузов РФ. В рамках работы консорциума была создана Университетская киберспортивная лига РФ. Первый турнир лиги проходил 10-18 декабря на базе Томского госуниверситета (ТГУ), он собрал 217 команд из 110 российских вузов. Соревновались более 1 000 киберспортсменов в популярном шутере Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

"Победителем первого турнира Университетской лиги по CS:GO стала команда Кемеровского государственного университета. Организатор турнира - ассоциация Н.А.У.К.А (Национальная ассоциация университетского киберспорта), созданная Томским государственным университетом при поддержке Университетского консорциума исследователей больших данных", - говорится в сообщении.

Команда из Кузбасса выиграла 250 тыс. рублей. Весь призовой фонд составил более 1 млн рублей - остальные средства распределили между финалистами. "Университетский киберспорт является замечательным драйвером образовательного процесса: это интересный механизм развития интеллектуального, когнитивного и информационного потенциала студентов. И мы как исследователи больших данных с нетерпением ждем возможности обработать те данные, ту информацию, которая поступает после турниров и тренировок, чтобы помогать студентам становиться лучше", - цитирует пресс-служба слова председателя совета Университетского консорциума исследователей больших данных, профессора ТГУ и университета штата Орегон (США) Михаила Мягкова.

Counter-Strike: Global Offensive - многопользовательская компьютерная игра, где геймеры делятся на две команды. Они сражаются друг с другом в серии раундов, по результатам которых определяется команда-победитель.