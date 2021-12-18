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Фигурное катание

Дмитриев верит, что у Сихарулидзе все получится в Федерации фигурного катания Петербурга

Олимпийский чемпион отметил, что у бывшего фигуриста есть опыт работы на высоких постах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию в парах Антон Сихарулидзе справится с работой в должности президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев.

В пятницу Сихарулидзе победил на выборах президента федерации. Он был избран единогласно на безальтернативной основе.

"О том, чем он сможет помочь петербургской федерации, нужно спросить у него, - сказал Дмитриев. - Лично я очень рад, что он принял участие в выборах и взял на себя такую ответственность. У него уже есть опыт работы на высоких постах, и я надеюсь, у него все получится".

Сихарулидзе 45 лет, он стал олимпийским чемпионом в 2002 году в паре с Еленой Бережной. С 2008 по 2012 год он был председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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Фигурное катание
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