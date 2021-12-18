Дворкович заявил, что будет переизбираться на пост президента FIDE

МОСКВА, 18 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович примет участие в выборах главы организации в 2022 году. Об этом он заявил ТАСС.

Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года.

"Я твердо намерен баллотироваться, - сказал Дворкович. - И рад сегодня об этом объявить".

Дворкович имеет богатый опыт государственной службы. C 2001 по 2004 год он был заместителем министра экономического развития РФ, с 2004 по 2008 год - начальником Экспертного управления президента РФ. С 2008 по 2012 год Дворкович занимал пост помощника президента РФ Дмитрия Медведева, а с 2012 по 2018 год - заместителя председателя правительства РФ. С сентября 2018 года является председателем фонда "Сколково".

Дворкович с 2007 по 2010 год был вице-президентом Федерации шахмат России (ФШР), а с 2010 по 2014 год - председателем наблюдательного совета, в данный момент входит в попечительский совет ФШР. Также он занимал пост председателя оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу "Россия-2018".