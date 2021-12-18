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Шахматные турниры

Дворкович вручил золотые медали шахматистам сборной России за победу в онлайн-олимпиаде

В финале россияне обыграли команду США

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович вручил золотые медали за победу в онлайн-олимпиаде шахматистам сборной России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Музея шахмат в Москве, где проходит церемония.

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"Я бы хотел поблагодарить нашу команду за достижения и успехи, - сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. - Спасибо FIDE за то, что введен этот формат, сборная России смогла победить в непростых условиях".

В 2021 году шахматная онлайн-олимпиада прошла во второй раз. В финале сборная России победила команду США.

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