Дворкович вручил золотые медали шахматистам сборной России за победу в онлайн-олимпиаде

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович вручил золотые медали за победу в онлайн-олимпиаде шахматистам сборной России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Музея шахмат в Москве, где проходит церемония.

Российские шахматисты во второй раз подряд выиграли онлайн-олимпиаду

Чистое золото. Российские шахматисты во второй раз подряд выиграли онлайн-олимпиаду

"Я бы хотел поблагодарить нашу команду за достижения и успехи, - сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. - Спасибо FIDE за то, что введен этот формат, сборная России смогла победить в непростых условиях".

В 2021 году шахматная онлайн-олимпиада прошла во второй раз. В финале сборная России победила команду США.