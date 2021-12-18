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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Большунов не смог пройти квалификацию спринтерской гонки на этапе Кубка мира

Россиянин показал 31-й результат
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 18 декабря. Российский лыжник Александр Большунов не смог пройти стадию квалификации спринтерской гонки на этапе Кубка мира в германском Дрездене.

Россиянин показал результат 2 минуты 19,10 секунды, что позволило ему занять 31-е место. В четвертьфинал прошли 30 лучших лыжников.

В 1/4 финала спринта от российской мужской команды выступят Александр Терентьев, показавший восьмой результат, и Глеб Ретивых, ставший девятым.

Из-за плохого самочувствия Большунов пропустил спринт на предыдущем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. На следующий день он принял решение выйти на старт гонки 15 км с раздельным стартом, несмотря на возражения тренеров. В понедельник Большунову был сделан общий анализ крови, который не выявил наличие вирусов в организме спортсмена.

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