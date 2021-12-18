Дворкович номинировал Филатова на звание почетного члена Международной шахматной федерации

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов номинирован на звание почетного члена Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом глава FIDE Аркадий Дворкович объявил во время церемонии вручения золотых медалей шахматистам сборной России за победу в онлайн-олимпиаде.

"Обладая соответствующими полномочиями, я принял решение номинировать Андрея Филатова на звание почетного члена FIDE, - сказал Дворкович. - Мое представление внесено на генеральную ассамблею FIDE, надеюсь, она его одобрит".

Дворкович вручил Филатову первую почетную грамоту FIDE. "Мы приняли решение вручить первую, вновь учрежденную награду Андрею Филатову, поскольку именно президент в конечном счете представляет федерацию и ее успехи на официальном уровне", - отметил Дворкович.

Филатов возглавляет Федерацию шахмат России с 2014 года.