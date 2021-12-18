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Биатлон

Российская биатлонистка Шевченко выиграла спринт на этапе Кубка IBU

Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 км за 21 минуту 39,3 секунды

ТАСС, 18 декабря. Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заняла первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в Австрии.

Шевченко преодолела дистанцию 7,5 км за 21 минуту 39,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла француженка Паула Боте (+0,3; 0 промахов). Третьей стала норвежка Каролин Кноттен (+6,1; 0).

Россиянка Евгения Буртасова заняла четвертое место, Анастасия Гореева - восьмое, Тамара Дербушева - 14-е, Екатерина Носкова - 29-е, Наталья Гербулова - 30-е.

Шевченко лидирует в общем зачете Кубка IBU, набрав 352 очка. Второе место занимает немка Франциска Хильдебранд (308), третье - Боте (286).

Этап Кубка IBU в Австрии завершится в воскресенье. Позднее в субботу состоится мужской спринт.

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