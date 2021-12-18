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Футбол в России

В "Интернасьонале" прокомментировали интерес "Зенита" к футболисту Алберто

Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить €14 млн за игрока

ТАСС, 18 декабря. Российский футбольный клуб "Зенит" не делал предложений бразильскому "Интернасьоналу" о покупке форварда Юри Алберто. Об этом газете "Спорт-Экспресс" сообщил вице-президент "Интернасьонала" Эмилио Папалео.

Во вторник бразильское издание UOL сообщило, что "Зенит" готов приобрести форварда за €14 млн без учета бонусов. По информации портала Goal, "Интернасьонал" хочет выручить от продажи Алберто €25 млн.

"Мы пока не получили ни одного предложения о покупке Юри Алберто", - сказал Папалео.

Алберто 20 лет, он выступает за "Интернасьонал" с 2020 года, в его составе нападающий провел 84 матча, забил 29 мячей и отдал пять результативных передач.

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