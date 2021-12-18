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Сборные по хоккею

Ялонен: время покажет, насколько квалифицированные тренеры у сборной России по хоккею

Алексей Жамнов дебютировал на Кубке Первого канала в качестве главного тренера российской команды

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Уровень квалификации тренерского штаба сборной России по хоккею покажет только время. Такое мнение журналистам высказал главный тренер финнов Юкка Ялонен.

Кубок Первого канала стал первым турнирном для сборной России под руководством Алексея Жамнова. В его тренерский штаб на турнир вошли: тренеры Алексей Кудашов, Сергей Федоров, Сергей Гончар, тренер вратарей Сергей Наумов, тренеры по физподготовке Хассан Саид и Дмитрий Яшанькин.

"По именам и Жамнов, и Федоров, и Гончар были игроками высочайшего класса. У них немного тренерского опыта [в сборной], и только время покажет, насколько они хорошие тренеры", - сказал Ялонен.

Наставник финнов также прокомментировал игру с канадцами (4:1) вернувшегося из Национальной хоккейной лиги и выступающего за СКА Лео Комарова. "Комаров провел хорошую игру. Понятно, он не так много играл, в клубе он центральный нападающий, а у нас он крайний. Показал хорошую энергию", - отметил Ялонен.

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