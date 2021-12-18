В сборной Канады сказали хоккеистам команды из Европы быть в хорошей форме перед Играми

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной Канады по хоккею Клод Жюльен попросил своих игроков находиться в оптимальной форме перед стартом олимпийского турнира. Об этом он рассказал журналистам.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) может отказаться от участия в Олимпиаде до 10 января в случае ухудшения ситуации с ковидом. Сборная Канады на Кубке Первого канала составлена из хоккеистов, выступающих в Европе, в том числе и в Континентальной хоккейной лиге.

"Неделя для них могла стать передышкой, но они согласились приехать и поблагодарил их. Есть неопределенность, поедут ли игроки НХЛ или нет, - сказал Жюльен. - Возможно, придется везти состав из европейских клубов, и я сказал игрокам быть в оптимальной форме".

Олимпийский турнир пройдет с 9 по 20 февраля.