Сбер и НМГ создали совместное предприятие для трансляций спортивных событий

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Группа компаний "Сберинтертеймент" и холдинг "Национальная медиа группа" (НМГ) создали совместное предприятие ООО "Телеспорт груп", которое будет приобретать права на трансляцию крупнейших международных спортивных событий на территории России, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе "Сберинтертеймент".

"Доля "Сберинтертеймент" в уставном капитале новой компании составила 80%, НМГ будет владеть 20%. Планируется, что компания будет напрямую приобретать права на крупнейшие международные спортивные события для трансляции на территории России", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Совместное предприятие возглавит основатель и владелец АО "Телеспорт" Петр Макаренко, туда перейдет и его команда. "Переход команды "Телеспорта" в созданное совместное предприятие поможет получить максимальный эффект от возможностей и опыта всех сторон", - сказал Макаренко ТАСС.

В числе спортивных событий в портфеле прав АО "Телеспорт" Олимпийские игры 2022 и 2024 годов, чемпионат мира по футболу 2026 года, Кубки УЕФА, чемпионаты Испании по футболу, чемпионаты мира по художественной гимнастике, турниры по смешанным единоборствам и другие события.

"В партнерстве с НМГ мы сможем одновременно удовлетворить интерес зрительской аудитории к спорту как в цифровой среде, так и в традиционном формате телевизионного смотрения", - отметили в пресс-службе "Сберинтертеймента". В "Национальной медиа группе" также считают, что благодаря партнерству со "Сберинтертейнментом" спортивные события международного класса будут лучше представлены на российском рынке.