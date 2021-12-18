Генеральный менеджер сборной Канады считает высоким уровень игроков КХЛ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Уровень игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), очень высокий. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер сборной Канады Шейн Доун.

Сборная Канады в субботу завершила выступление на Кубке Первого канала в Москве, уступив в последнем матче команде Финляндии со счетом 1:4. Также канадцы проиграли россиянам (3:4) и победили шведов (3:1). В состав сборной Канады вошло 16 игроков КХЛ.

"Уровень игроков в КХЛ очень высокий. Я смотрел игры и знаю многих хоккеистов, это невероятная лига. Плюс посмотрите на арены", - сказал Доун.

В КХЛ принимают участие 24 команды, которые по итогам сезона определят чемпиона России. Кубок Первого канала завершится в воскресенье.