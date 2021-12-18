Биатлонистка Эльвира Эберг выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира во Франции

ТАСС, 18 декабря. Шведка Эльвира Эберг заняла первое место в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходят во французском Анси.

Шведка преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 27 секунд, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Она одержала первую личную победу на этапах Кубка мира. Второй стала француженка Жюлия Симон (отставание - 4,2 секунды; 1 промах), тройку лучших замкнула шведка Ханна Эберг (+11,6; 2).

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая восьмое место (+52,0; 1). Кристина Резцова стала девятой (+52,4; 3), Ульяна Нигматуллина - 26-й (+2.21,0; 3), Ирина Казакевич - 28-й (+2.22,0; 2), Валерия Васнецова - 47-й (+3.55,7; 6).

Действующая обладательница Кубка мира норвежка Тириль Экхофф снялась с гонки преследования из-за недомогания. Норвежка также не примет участия в воскресном масс-старте.

В общем зачете Кубка мира лидирует норвежка Марте Рёйселанн, набравшая 379 очков. Второй идет Эльвира Эберг (327), тройку замыкает представительница Белоруссии Динара Алимбекова (305). Лучшей из россиянок является Резцова, которая занимает 12-ю позицию (186).

Позднее в субботу пройдет мужская гонка преследования.