Скейтбордист Кальдиков планирует отобраться на Олимпиаду 2024 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Член сборной России по скейтбордингу Егор Кальдиков рассчитывает пройти отбор на Олимпийские игры 2024 года, которые пройдут в Париже. Об этом он сообщил ТАСС.

Скалолазание, серфинг и скейтбординг дебютировали в олимпийской программе на Играх в Токио в 2021 году. Российские скейтбордисты не отобрались на эти соревнования. В 2024 году в Париже скейтбординг войдет в число четырех дополнительных к 28 основным видам спорта. При этом в начале декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил включить скалолазание, серфинг и скейтбординг в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

"Мои планы - развиваться дальше и участвовать, конечно же, [в Играх в Париже]", - рассказал Кальдиков ТАСС.

По мнению скейтбордиста, соревнования в Токио в 2021 году носили в большей степени коммерческий и рекламный характер. "Потому что они отдавали предпочтение людям, у которых, как я считаю, - и со мной многие согласятся - есть очень большие имена", - сказал собеседник агентства.

Кальдиков отметил, что готов помогать молодому поколению скейтбордистов. "Я хочу, чтобы у нас новое поколение подрастало к этому времени, я буду им помогать, буду стараться сам, потому что полон сил и энергии", - добавил скейтбордист.

Культура скейтбординга

Кальдиков считает, что скейтбординг на данный момент нужно воспринимать как культуру, а не как олимпийский вид спорта. "Надо понимать, что это больше культура, чем спорт. На скейте мы катаемся, потому что это весело, а не за медали", - сказал собеседник агентства.

Российский спортсмен считает, что поколение, которое бы воспринимало скейтбординг исключительно как олимпийский вид спорта, еще не выросло. "Нужно развивать прежде всего культуру, для нас скейтбординг больше чем доска с колесами, и это людям нужно прежде всего понять", - заключил Кальдиков.

В Нижнем Новгороде проходит первый международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour и первый Международный форум-фестиваль новых олимпийских видов спорта и позитивных молодежных субкультур. Спортсмены соревнуются в одном из павильонов Нижегородской ярмарки, который возвели к 800-летию Нижнего Новгорода.

"В целом, я считаю, что сам этот форум - история. Это уникальное событие, такого никогда не было. Мы говорим о скейтбординге, у нас проходит лекция как о предмете искусства, культуре, бизнесе. Я считаю, что здесь великолепная организация", - сказал член сборной России.