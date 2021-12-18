Гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" пробежал ледовый марафон в Антарктиде

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров стал единственным российским участником, пробежавшим ледовый марафон в Антарктиде. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе платформы.

"Алексей Комиссаров, генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", пробежал Антарктический ледовый марафон (42,195 км) за 4 часа 58 минут и 9 секунд и вошел в топ-10 лучших марафонцев, а также дополнительно преодолел еще 10 км после окончания соревнования. Итого Алексей Комиссаров пробежал более 52 км по ледовой поверхности Антарктиды за 6 часов 27 минут и 40 секунд", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, Комиссаров стал единственным участником марафона от России в 2021 году, добавили в пресс-службе. Победителем марафона среди мужчин стал участник из Польши - Гжегож Богуния с результатом 3 часа 53 минуты и 2 секунды. Среди женщин победительницей стала Эвия Рейне из Латвии, установив новый рекорд среди женщин с результатом 4 часа 6 минут и 11 секунд.

Как отмечают в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей", Антарктический ледовый марафон считается одним из сложнейших экстремальных марафонов на планете. В 2021 году он состоялся в 16-й раз, на старт дистанции вышли 62 спортсмена из 20 стран мира. "Погодные условия и рельеф местности меняются от года к году. Температура воздуха на территории забега колеблется от 10 до 20 градусов Цельсия ниже нуля. Старт проходит на классической марафонской дистанции 42,195 км. Гонка включает в себя индивидуальное соревнование с разделением на мужчин и женщин. Траектория марафонской гонки - это петля длинной 10,55 км, расположенная в окрестностях лагеря. Спортсмены совершают четыре круга во время соревнования", - уточнили в пресс-службе.