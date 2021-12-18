Панжинский: результаты Большунова не должны тревожить, на Олимпиаде он выступит ярко

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Падение результатов Александра Большунова на международных соревнованиях сейчас не должно вызывать тревоги, на Олимпийских играх в Пекине он будет бороться за высокие места. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский призер Ванкувера Александр Панжинский.

Большунов в субботу во второй раз в карьере не смог преодолеть квалификацию спринтерской гонки на этапе Кубка мира, это произошло в Дрездене. Российский лыжник последние два сезона побеждал в общем зачете Кубка мира.

"Возможно, Александр не будет нас радовать большим количеством побед в этом сезоне, но уверен, что на Олимпийских играх его готовность будет хорошей и он проведет отличные гонки, - сказал Панжинский. - Сейчас прежней стабильности у него нет, это явно связано с тем, что во время подготовительного периода он столкнулся с проблемами - с болезнями и операциями. Но при этом он побеждал в Финляндии, неплохо выступил в Норвегии. Затем вновь помешала простуда, возможно, на прошлой неделе в Давосе он зря пробежал гонку".

"На "Тур де Ски" мы увидим иного Александра. Городской спринт - очень быстрая и скоростная трасса, она Александру подходит в меньшей степени. Он не чистый спринтер, для него чем длиннее круг, чем тяжелее, тем лучше. Городские спринты Александр всегда бегал не столь ярко. Думаю, в командном спринте, где дистанция чуть длиннее, он проявит себя намного лучше. Тревоги быть не должно, уверен, Саша еще покажет себя очень ярко в этом сезоне и порадует нас", - добавил он.

Большунов в общем зачете Кубка мира нынешнего сезона занимает третье место. Вторым идет его соотечественник Сергей Устюгов, лидирует - трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.

Олимпиада в Пекине пройдет в феврале.