Кальдиков: российским скейтбордистам нужна развитая инфраструктура для успеха на Играх

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Сборная России по скейтбордингу может рассчитывать на высокие результаты на Олимпийских играх только при развитии специальной инфраструктуры. Такое мнение ТАСС высказал член сборной России по скейтбордингу Егор Кальдиков.

"Если в России все будет развиваться, если у нас будет крытый скейтпарк в каждом городе, оборудованный по всем необходимым стандартам. Это самая большая проблема, на которую нужно смотреть. Нам нужно серьезное оборудование", - сказал Кальдиков в ответ на вопрос об условиях успешного выступления российских по скейтбордистов на Олимпийских играх.

Кальдиков отметил, что в последнее время в России начинает появляться большое количество открытых скейтпарков, но не все они соответствуют требованиям для подготовки профессиональных спортсменов. "Если взять Москву, то там уже в каждом районе есть бетонные скейт-плазы, но они все плюс-минус одинаковые, а нам нужно разнообразие. Компании, которые строят парки, рассчитывают, наверное, на детей, а нужен специально оборудованный комплекс", - сказал он.

В Нижнем Новгороде проходит первый международный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour и первый Международный форум-фестиваль новых олимпийских видов спорта и позитивных молодежных субкультур. Спортсмены соревнуются в одном из павильонов Нижегородской ярмарки, который возвели к 800-летию Нижнего Новгорода.