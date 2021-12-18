IBU пообещал честное решение по вопросу присуждения наград после дисквалификации Зайцевой

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) пообещал принять справедливое решение по вопросу перераспределения наград и призовых денег после аннулирования результатов российской биатлонистки Ольги Зайцевой. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил в прошлом году, ее результаты в олимпийском сезоне-2013/14 были аннулированы. Это повлияло на итоговое распределение мест в общем зачете Кубка мира того сезона: победа отошла от финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен к норвежке Туре Бергер. IBU еще не решил, лишится ли Мякяряйнен Большого хрустального глобуса и призовых денег.

"Исполком IBU на своем следующем заседании обсудит, какие принципы должны применяться в таком случае, в том числе в отношении Хрустального глобуса за победу в общем зачете и по вопросу распределения призовых денег. Очевидно, нам нужно найти справедливое решение для всех сторон, невинные спортсмены не могут быть наказаны за допинговые нарушения других", - сообщили в международной федерации.

Зайцева является двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира, спортивную карьеру она завершила в 2015 году.

На Олимпиаде в Сочи Зайцева заняла второе место в составе эстафеты, однако решением Спортивного арбитражного суда (CAS) она и ее партнерши по команде были лишены наград. Под подозрением в нарушении антидопинговых правил были еще две участницы сочинской Олимпиады - Яна Романова и Ольга Вилухина, однако их апелляции на дисквалификацию были одобрены.