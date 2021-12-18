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Биатлон

Цветков стал третьим в спринте на этапе Кубка IBU

Первое место занял норвежец Хёвард Богетвейт
Максим Цветков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Максим Цветков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 18 декабря. Российский биатлонист Максим Цветков занял третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в австрийском Обертиллиахе.

Победу одержал норвежец Хёвард Богетвейт, преодолевший дистанцию 10 км за 23 минуты 37 секунд и допустивший один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Эрленн Бьёнтегор (отставание 17,2 секунды; 2 промаха). Цветков допустил один промах и проиграл победителю 17,3 секунды.

Этап Кубка IBU в Австрии завершится в воскресенье.

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