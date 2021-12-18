Все билеты на матчи Кубка Первого канала по хоккею в Москве проданы

МОСКВА, 18 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы Кубка Первого канала по хоккею реализовали все выделенные на турнир билеты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Турнир стартовал 15 декабря и завершится в воскресенье, матчи проходят на "ЦСКА-Арене". Из-за ковидных ограничений было разрешено продавать не больше 70% билетов от общего количества мест на трибунах.

"Все билеты, выделенные в продажу, были распроданы", - сообщили в пресс-службе.

"ЦСКА-Арена" вмещает 12,1 тыс. зрителей.