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Кубок Первого канала

Все билеты на матчи Кубка Первого канала по хоккею в Москве проданы

Турнир проходит с 15 по 19 декабря
"ЦСКА-Арена" Шарафутдинов Рустам/ТАСС
Описание
"ЦСКА-Арена"
© Шарафутдинов Рустам/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Организаторы Кубка Первого канала по хоккею реализовали все выделенные на турнир билеты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Турнир стартовал 15 декабря и завершится в воскресенье, матчи проходят на "ЦСКА-Арене". Из-за ковидных ограничений было разрешено продавать не больше 70% билетов от общего количества мест на трибунах.

"Все билеты, выделенные в продажу, были распроданы", - сообщили в пресс-службе.

"ЦСКА-Арена" вмещает 12,1 тыс. зрителей.

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